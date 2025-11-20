2012年（平成24年）、関西地方で26歳女性が恋人の30歳男に包丁で50カ所以上刺される事件が発生した。男は無職で借金まみれ、女性などの名義で800万円以上を騙し取っていた。事件前、女性が別れを決意すると激昂し、復縁を迫って襲撃。いったいなぜ事件が起きたのか？前編では、男の経歴、事件が起きるまでの状況について迫る。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）