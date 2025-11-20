楽天は２０日、今季限りで現役を引退した岡島豪郎氏（３６）が来季よりアンバサダーに就任すると発表した。「これからはアンバサダーとして、東北の魅力、野球の魅力、楽天イーグルスの魅力を多くの方々に伝えていきたいと思います。銀次アンバサダーとともに東北を笑顔に、そして元気にできるよう全力で頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします」とコメントした。岡島氏は白鴎大から１１年ドラフト４位で入団。