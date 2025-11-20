プラスは、デコレーションテープ「デコラッシュ」シリーズから、光沢インクによるきらめくデザインが楽しめる「デコラッシュ＜限定＞キラリ」（7種類）を、2026年1月8日に発売します。実売価格は各440円（税込）。 記事のポイント 「デコラッシュ キラリ」は、光沢のある華やかなデザインで、手帳やノートを鮮やかに彩ります。メッセージカードやハガキ、便箋のデコレーションにもオススメ。12月に横浜で開催される「文