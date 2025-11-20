東京・世田谷区の水道局施設からアルミ板などを大量に盗んだとして、男2人が逮捕された。2人は2024年7月以降だけでも70件の窃盗を繰り返していたとみられている。約3m、重さ約12kgのアルミ板など80枚窃盗東京・世田谷区の成城警察署で18日、車の中からカメラを見る加藤直人容疑者（35）と倉持博光容疑者（51）。2人は職場の同僚同士だが、“もうひとつの顔”は、約1500万円を荒稼ぎしたアルミ泥棒とみられている。狙われたのは、世