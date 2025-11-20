〈公園のトイレで「お尻の穴にチンチン入れさせて」と…性被害を受けた小3男子の母親が“加害者との3年間の文通”の果てに感じた絶望とは〉から続く北海道に住む小学校3年生のサトルくん（仮名・当時8歳）が、近所の住宅街にある小さな公園内で、中学1年の男子生徒Aから繰り返しわいせつな行為を受ける事件が2021年に起きていた。【写真】加害者から「お尻の穴にチンチン入れさせて」と迫られたトイレ。すぐ側に車道があり、人通