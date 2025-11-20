恋人に会に行くといってカンボジアへ向かった後、行方が分からなくなっていた中国人インフルエンサーが、現地で人身売買組織のメンバーとして活動していた事実が判明した。該当インフルエンサーは現地で人身売買および犯罪組織に加担した容疑で逮捕された。19日（現地時間）、カンボジアチャイナタイムズによると、現地警察は26歳の中国人女性、張慕澄（Zhang Mucheng）を、人身売買のオンライン詐欺組織に加担した容疑で13日に逮