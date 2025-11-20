外国語を話すことは、老化を遅らせる最も単純で驚くべき手段だという。27カ国8万6000人以上の成人データを分析した大規模研究によると、複数言語を話す人々は単一言語者と比較して、健康的な老化の兆候を示す確率が2倍以上高いことがわかった。 スペインとアルゼンチンの研究者らが実施したAIを用いて参加者の「生体行動年齢差」（実年齢と生物学的年齢の差）を算出したところ、多言語話者は一貫して若く評価される結果