関西テレビは開局67周年を迎える22日、午前10時半から午後4時まで、5時間半の生放送となる大型特番『カンテレ祭り！よ〜いドン！SP＆ドっとコネクトSP』を放送する。出演する青木源太アナウンサーがコメントを寄せた。【番組カット】前代未聞な挑戦に臨むブラックマヨネーズ・小杉竜一午後2時〜4時の『よ〜いドン！SP』第2部では、目玉企画の一つとして、関西の朝の顔として親しまれる『よ〜いドン！』と情報番組『旬感LIVE と