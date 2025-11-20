¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Çºî²È¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÃË½÷µÕÅ¾¡ªÃË¤â¥Ä¥é¥¤¤è¡ªÃË¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌSP¡×¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤µ¡É¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡ª40ºÐ¡¦ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬¶á±Æ¸ø³«¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¡ÈÎÁÍý¤Î°·¤ï¤ìÊý¤Î°ã¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬