ルアンプラバンに向かうため、ビエンチャン駅に到着された愛子さま＝20日、ビエンチャン（代表撮影・共同）【ルアンプラバン共同】ラオスを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは20日、首都ビエンチャンから鉄道で古都ルアンプラバンに入られた。ラオス北部に位置し、世界遺産に登録された美しい街並みは、フランス植民地時代の建物や仏教寺院が残る。愛子さまは、王族の宮殿として建設された国立博物館や、16世紀に王