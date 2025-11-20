クマ20日午前7時ごろ、福井県大野市森山で、散歩中の高齢男性がクマに襲われ、頭から出血するけがを負った。搬送時に意識はあり、命に別条はないという。市や大野署によると、通報を受け署員と市職員が現場に駆け付けた際には、クマはいなかった。市は付近におりを2個設置し、職員が猟友会とパトロールしている。