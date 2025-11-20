お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。古巣である吉本興業の前会長、大〓洋氏（72）との対談について告知し、思いをつづった。西野は「【大崎洋×西野亮廣】前の職場（吉本興業）のボスとの対談企画が決まりました。チケットは完売」と、22日に開催されるイベントについて告知。「日本のエンターテイメント業界の未来と、本当の幸せの見つけ方についてトコトン話してきます」と