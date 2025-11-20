フロプレステージュは、2025年11月28日〜12月1日の4日間、『FLOのブラックフライデー』を開催する。定番商品「チョコムースケーキ」やタルト5種をセットにした「タルトおためしセット」のほか、「FLOのこだわりなめらかプリン」「ナッツのタルトレット各種」を特別価格で提供。さらに、デリカ取り扱い店舗では「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」の海老を通常の1.5倍に増量する。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了。ま