犬の引っ張り癖を治すための方法3つ 1.リードが張ったら進まない 犬の引っ張り癖を治すために守るべきルールが「リードが張った状態のまま進まない」ということです。 犬がリードを引っ張ると、リードがピンと張った状態になると思いますが、この状態のまま散歩で歩くのはよくありません。 リードが張った状態のまま歩くことに慣れてしまうと、犬は引っ張り続けないと進めないと思った