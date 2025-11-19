RCSがpovo2.0やau回線のMVNOでも12月16日以降に提供開始！KDDIは18日、これまで同社が提供している携帯電話サービス「au」や「UQ mobile」、「povo1.0」にて利用できていた「RCS（Rich Communication Services）」に準拠したメッセージサービスについて提供対象を拡大すると発表しています。これにより、2025年12月16日（火）以降より新たに「povo2.0」およびau回線を利用した仮想移動体通信事業者（MVNO）でも利用可能となるとの