ドジャースはウィリアムズとフェアバンクスのW獲りを狙うか(C)Getty Imagesドジャースは今オフ、リリーフ投手の獲得に動くと予想されている。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「FA市場で獲得可能な最も高額な2人のリリーフ投手、エドウィン・ディアスとデビン・ウィリアムズに既に関心が寄せられている。ディアスに関する噂は純粋な憶測に過ぎない。ディアスは多額の資金を望んでおり、ドジャースは多額の資金を持って