LE SSERAFIMが、2日間で約8万人を動員した東京ドーム公演を成功裏に終えた。約200分にわたって繰り広げられたステージは、5人のチームワークと圧巻のパフォーマンス力を示す場となった。観客は長時間にわたり、途切れることのない歓声で東京ドームを埋め尽くした。LE SSERAFIMは11月18日・19日の2日間、「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME