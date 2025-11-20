All About ニュース編集部では、2025年11月7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「古都に関するアンケート」を実施しました。その中から、名前がかっこいいと思う「日本の古都」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：鎌倉幕府所（神奈川県鎌倉市・逗子市）／48票鎌倉幕府は、源頼朝が開いた初めての武家政権であり、「鎌倉」という響き自体に歴史の重みと武士のイメージが強く結び