NTTドコモは、定額制動画配信サービス「dアニメストア」の月額料金を2026年2月1日に改定すると発表した。現行の550円から110円引き上げ、月額660円となる。 改定の理由は、配信ラインアップのさらなる拡充や新機能追加など、サービス向上のため。現在は6700作品以上が見放題対象となっている。 アプリ経由も値上げ 改定後の料金と適用開始日は、契約経路によって異なる。ドコモショップや公式サイト