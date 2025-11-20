日本ハムの24年ドラフト1位・柴田獅子投手（19）が20日、北広島市内の球団事務所で契約更改交渉を行ってサインした。投打で期待される19歳は「（球団から）来年は投打ともにやるのかという思いを確認された。僕は本当に（投打）どちらもいい成績を残すつもりなので、思いを伝えました」と来季は投打での活躍を誓った。最速154キロを誇る右腕は、7月26日のロッテ戦でプロ初登板初先発して、3回完全投球と鮮烈デビューを飾飾った