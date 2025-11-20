DeNAは20日、2026年春季キャンプ『2026 SPRING CAMP Supported by Umios』のキャンプ地および実施期間が決定したと発表した。一軍は2026年2月1日（日）〜23日（祝・月）の期間でユニオンですからスタジアム宜野湾で、ファームは4年ぶりに2026年2月1日（日）〜22 日（日）の期間で嘉手納野球場で実施。一軍のキャンプ地である宜野湾では、マスコットの DB.スターマン、DB.キララに加え、BART & CHAPY が登場するほか、沖