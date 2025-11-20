韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「금방 올게요（クムバン オルケヨ）」の意味は？「금방 돌아올게요（グンバンドラオルゲヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、少しだけその場を離れる時に使われる言葉。「금방 돌아올게요（グンバンドラ