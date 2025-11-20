¡Ö2025Ç¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦Ìî¼¡¤Ø¤Î¥Ù¥¹¥È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡×2025Ç¯¤òºÌ¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉü³è¡£ÆóÅáÎ®¤Î³èÌö¤Ç¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÊÆ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÈÆÃÊÌÉ½¾´¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç½é¤á¤ÆÈà¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤Î