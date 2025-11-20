日本ハムの柴田獅子投手が２０日、エスコン内で契約を更改した。初の交渉の席では、二刀流継続の意思を確認され「どちらもいい成績を残すつもりなので、そこの思いを伝えました」と明かした。今季は投手として１軍で４試合に登板。勝ち星はなかったが１ホールドを挙げ、防御率２・９２と好印象を残し「真っすぐ、変化球、ある程度通用する自信はあったので、そこで押していけたのはよかった」と振り返った。打者としては１