楽天の今野龍太投手（３０）が２０日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、６００万円アップの３３００万円（金額はいずれも推定）でサインした。球団からは「緊急登板だったりイニング途中だったり、大変な場面でいくことが多かったので、そこは助かったと言われました」と話した。中継ぎ陣の一角として「（肩が）できるのが早いので、何かあったら今野、と言われてもいいように頑張っていきたい」と、どんな形でもチーム