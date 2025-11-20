玉島警察署 倉敷市の家電量販店で、体に装着してハンズフリーで周囲を撮影できる小型のカメラ、ウェアラブルカメラ2台を盗んだとして窃盗の疑いで広島県福山市の会社員の男（23）が、19日逮捕されました。 警察によりますと、男は11月13日午前11時40分ごろ、倉敷市の家電量販店に展示されていたウェアラブルカメラ（時価合計9万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 店からの被害届を受けた警察が、防犯カメラ