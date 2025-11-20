あなたは読めますか？突然ですが、「嚆矢」という漢字読めますか？歴史の文章や少し硬い表現で使われる言葉ですが、漢字の「嚆」という字が珍しく、読み方に戸惑う方もいるかもしれません。気になる正解は……「こうし」でした！「嚆矢」という漢字は、「物事の始まり」「最初」「はじまりのきっかけ」を意味します。もともとは、古代中国で、戦いの合図などに使われた、鏑（かぶら）と呼ばれる大きな中空の矢じりがついた矢のこと