h2> あなたは読めますか？突然ですが、「刮目」という漢字読めますか？ビジネスやニュースなどで使われることがありますが、日常会話ではあまり馴染みがなく、読み方や意味を知らない方もいるかもしれません。気になる正解は……「かつもく」でした！「刮目」という漢字は、「目をこすってよく見ること」「注目すること」を意味します。特に、相手の成長や変化に驚き、しっかりと注意して見つめ直す、という意味合いで使われます。