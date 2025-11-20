11月13日（日本時間14日）、ドジャース・大谷翔平（31）が移籍後2年連続でナ・リーグ最優秀選手（MVP）に満票で選出された。MVP発表の瞬間には、MLB専門チャンネル「MLBネットワーク」に生出演。【全身を見る】真美子さんのエレガントなハイブランドワンピース姿、大谷選手に向かってチャーミングなウインクを飛ばす真美子さん昨年に続いて、妻の真美子さん（28）と愛犬のデコピンも同席。大谷選手の隣で真美子さんは"控えめ"