安田大サーカス・クロちゃん（48）が19日、自身のXを更新。「彼女が出来たしん！」と報告し、女性との2ショットを公開した。【写真】「遠距離のまま終わりそう」“彼女”に寄り添いウインクするクロちゃんクロちゃんは「彼女が出来たしん！ 遠距離だけど頑張るしんよー」とコメントし、2人でウインクして“キュンポーズ”をした柔らかな表情の2ショットを披露している。この投稿には、ファンから「隠しきれない水ダウ臭」「