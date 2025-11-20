突然の体調不良やケガで10日ほど仕事を休む際、「有給休暇」を使用している人も多いのではないでしょうか。社会保険に加入している場合は「傷病手当金」の支給対象となるケースがあります。【写真】話題の…「接客業が恐れるおばさん」のコスプレ会社員のAさん（40代女性）は、急病で会社を10日休み、その間の出勤日はすべて有給休暇を使用しました。しかし回復後に同僚から傷病手当金のことを聞き、有給休暇とどちらを使う