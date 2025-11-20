香川県丸亀市のレオマリゾートで秋のバラが見ごろを迎えています。 【写真を見る】世界各国の約400品種のバラレオマリゾートで見ごろ「秋バラの香り楽しんで」【香川・丸亀市】 レオマリゾートでは世界各国の約400品種のバラが栽培されています。気温が高い日が続いたため例年より開花が遅れましたが、長い期間楽しめるといいます。真紅の「ベルサイユのばら」。秋の花は、春よりも色が深いのが特徴です。さ