瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎからも広く晴れるでしょう。日中の最高気温は岡山で16度、津山で14度、高松で17度の予想です。19日よりも2度以上気温が高くなるでしょう。 21日は岡山県で晴れますが、香川県ではおおむね曇りの見通しです。朝の最低気温は岡山で6度、津山で3度、高松で8度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で18度、津山で16度の見込みです。日中は平年よりも2度ほど気温が高くな