目が離せず、四六時中手がかかる乳幼児期を超えると「子育てが少し落ち着いた」と感じるママも多いかもしれません。しかし小学校に入ると、それはそれで別の子育ての悩みや大変なことは増えていくもので……。ママスタコミュニティには「小学生になっても、母親の悩みは尽きませんね」というタイトルで、小学校2年生の娘さんを持つママからこんな投稿がありました。『赤ちゃんの頃の夜泣きや授乳が終わったと思ったら、今度は宿題