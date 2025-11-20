今年9月、新潟県五泉市のアパート玄関前に置かれていたスタッドレスタイヤ4本を盗んだ疑いで解体作業員の男が逮捕されました。五泉市内ではタイヤの窃盗が相次いでいて、警察が関連を調べています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、五泉市下大蒲原の解体作業員の男(67)です。男は9月中旬、五泉市内のアパートの玄関前に置かれていたホイール付きのスタッドレスタイヤ4本（約3万2000円相当）を盗んだ疑いが持たれて