かつやは11月21日、「肉ライス」(通常店舗979円、券売機店舗980円)を国内の「かつや」(一部店舗を除く)で発売する。「肉ライス」(通常店舗979円、券売機店舗980円)ご飯とロースカツの上に肉たま炒めを盛り付けた、カレーライスならぬ肉ライスが登場する。年の瀬が近づくにつれて何かと忙しくなるこの時期、がっつり食べて頑張る人を応援したいという想いから誕生した。肉たま炒めは、豚肉、玉ねぎ、ニラ、玉子と一緒に甘辛い焼肉タ