コメダは11月26日、季節限定バーガー「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」(730円〜800円)と「グラクロ」(680円〜750円)を全国のコメダ珈琲店で発売する。「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」(730円〜800円)、「グラクロ」(680円〜750円)冬の定番グラクロが今年も登場する。チーズのコク深い味わいのグラタンクロケットに、野菜の旨みを凝縮したコク深い特製ドミグラスソースと、シャキシャキのキャベツを合わせた一品。お好みで