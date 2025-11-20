星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は、「山岳のヴァカンツァが叶う街」で過ごす、冬のファミリーステイを提供する。メインストリート「ピーマン通り」でホットドリンクを楽しむ同リゾートでは、手ぶらで叶う子どものスキーデビューや、身体の中から温まるホットドリンク、熱々の鉄鍋で仕上げる豪快なグリル料理など、イタリアの山岳都市をイメージした空間で街に暮らすような休日を楽しめる。スノーアクテ