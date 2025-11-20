アンガールズの山根良顕が１９日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、どうしても太れないために、必死に飲んでいる驚きの食べ物を明かした。この日は特別編として「一夜限りの男女逆転ＳＰ」として、男性芸能人たちがお悩みを告白。その中でアンガールズ田中が「山根が筋トレやってるんですけど、これがわからない。山根は筋肉がつきづらい体質で、３年やってもなにもついてない」と指摘。山根の筋トレ写真が紹介される