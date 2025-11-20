【モデルプレス＝2025/11/20】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が11月19日までに、自身のInstagramを更新。学生服姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】ミセス若井「違和感全くない」貴重な学ラン姿披露◆若井滉斗、学ラン姿披露若井は、眼やペンギンの絵文字とともに、学ランを身につけたショットを投稿。11月3日に放送されたTBS系「テレビ×ミセス」のオフショットで、礼をする際のように脚と両腕をピンと揃えた全身シ