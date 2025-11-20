鹿児島県奄美大島の大和村で19日夜、火事があり、住宅など3棟が全焼しました。焼け跡から1人が遺体で見つかり、警察が身元の確認を急いでいます。 奄美警察署によりますと、19日午後11時半すぎ、大和村湯湾釜の住民から「隣の家が火事です」と119番通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で、農業・上原信子さん(85)の木造平屋住宅1棟と隣接する倉庫1棟と風呂1棟、合わせておよそ110平方メӦ