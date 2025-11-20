10月1日に行われたチープ・トリックの武道館公演。日本でのフェアウェル公演は超満員となり、同窓会のような温かい雰囲気に包まれた。あれから早1カ月、当日の模様を振り返る公式動画「Cheap Trick At Budokan (Short Film)」が公開された。以下、バンド側のコメント。チープ・トリックは2025年10月1日、東京・日本武道館という象徴的なステージに再び戻ってきた。バンドは11月14日にリリース予定の21枚目のアルバム『All Washed U