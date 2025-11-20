東京スポーツ杯２歳Ｓのステップレース ３着以内30頭中、半数の15頭を占めているのが［５・５・５・26］の新馬組。 複勝率37％をマークしており、24年は１～３着を独占するなど、近年は特に強さを増している。 他に１着があるのは重賞レースを含むＯＰクラス組で［５・２・４・20］。 好走数で続くのが［０・３・１・18］の未勝利組で、のちにジャパンＣなどＧⅠ２勝を挙げる16年２着スワ&