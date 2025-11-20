小枝日銀審議委員実質金利を均衡状態に戻していく金利の正常化が必要 経済物価改善に応じ引き続き利上げ必要、現在の実質金利は極めて低い水準にある 実質金利を均衡状態に戻していく金利の正常化が必要 金利正常化進めることが将来に意図せざる歪みもたらさないために必要 足もとの物価は基調的な物価上昇率よりも強い状況が続いている 金融政策運営は日々情報を更新し、その都度判断していく必要がある