東京時間10:39現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21027.00（+196.00+0.94%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4096.50（+13.70+0.34%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場での上昇が時間外でも継続したことを受けて東京金もしっかり。円安も支え。