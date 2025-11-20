止まらぬ円安、ドル円157.40円台豪ドル円102円乗せる30年債利回り過去最高 円安が止まらない。きのうの3者会合で為替について具体的な話がなかったことから、高市首相は引き続き利上げに消極的と市場は受け止めている。片山財務相からの円安牽制もない。あっても「緊張感をもって注視」くらいだ。 このまま160円くらいまでドル買い・円売りが進むとの声が聞かれる。ドル円はきのうの高値を上回り157.44円付近まで上昇し