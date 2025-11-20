25年シーズンをもって現役引退を表明した元楽天の岡島豪郎氏（36）が、来シーズンから球団のアンバサダーに就任することが分かった。20日、球団公式サイトで発表された。球団は「岡島豪郎選手が2026シーズンより、『アンバサダー』に就任することとなりました」と報告。「なお、岡島選手は仙台大学大学院に進学する予定であり、学業と両立しながらアンバサダーとしての活動を行ってまいります」と勉学にも力を入れることも併