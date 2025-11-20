タレントのMatt（31）が20日、都内で「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」オープニングイベントに出席。今年1年を振り返り、印象に残っている元巨人投手の父・桑田真澄氏の言葉を教えを明かした。レザージャケットを着用して登壇。さすがのファッションセンスと抜群のスタイルで会場を圧倒した。今年は、短期間で16キロの減量に成功。「ダイエットで体だけではなく健康をすごく気遣えるようになってきた」という。「31