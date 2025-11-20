２０２５ペット産業科学技術革新・投資金融フォーラムの会場。（１１月７日撮影、北京＝新華社記者／羅鑫）【新華社北京11月20日】中国北京市郊外の大興区龐各荘（ほうかくそう）鎮でこのほど、「2025ペット産業科学技術革新・投資金融フォーラム」が開かれ、人工知能（AI）技術の急速な発展を背景とした「ペット経済」の発展について議論が行われた。この席で、フランスの動物用医薬品大手ベトキノールの林永偉（