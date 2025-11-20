一時1ドル＝157円台を付けた円相場を示すモニター＝20日午前、東京・東新橋20日午前の東京外国為替市場の円相場は対ドルで急落し、一時1ドル＝157円台前半で取引された。19日のニューヨーク市場で約10カ月ぶりの円安水準となる1ドル＝157円18銭を付ける場面があり、東京市場も流れを引き継いだ。政府が近くまとめる経済対策は規模が巨額になる見込みで、日本の財政悪化懸念から円を売る動きが続いた。国債市場では、長期金利の